В эфире национального телемарафона спикер ОК «Юг» заявила, что россияне ненавидят украинцев и оккупанты, которые не могут противостоять ВСУ, атакуют мирные места, информирует «НБН».

По словам руководителя пресс-центра, нельзя говорить, что каждый вражеский обстрел – определенная месть. Россияне не ценят своих сослуживцев, которых уничтожили нашы силы, чтобы мстить за них.

«Они просто ненавидят всех живущих лучше них», — считает Гуменюк.

Также, вероятно, ударами по мирным городам оккупанты пытаются доказать своему командованию и кремлевскому диктатору Владимиру Путину, что они на что-то способны. Захватчики так проявляют свое бессилие, поскольку не могут выполнить приказы «вождя».

Напомним, что и в канун Рожденства, и в день праздника Херсон содрогался от взрывов. В результате обстрелов города 24 декабря десять человек погибли, десятки херсонцев получили ранения.