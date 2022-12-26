Как информирует «НБН», в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18 часов, 26 декабря, говорится, что в городе Токмак Запорожской области российско-захватнические войска усилили административно-полицейские мероприятия. По всей видимости, они опасаются подпольной борьбы украинских патриотов.

Дословно из обнародованного сообщения:

«В населенном пункте Токмак, что в Запорожской области, российско-захватнические войска усилили административно-полицейские мероприятия. Военные, вместе с местными коллаборантами выискивают патриотически настроенных граждан Украинского государства, проводят проверки личных ноутбуков, телефонов, а также всячески обыскивают помещения».

Ранее мы уже писали о том, как одиозный бывший нардеп Олег Царев жаловался, что на него напали украинские патриоты.