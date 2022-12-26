Институт исследования общественного мнения YouGov провел соцопрос, который показал, что 57% немцев не верят в то, что война Российской Федерации против Украины закончится в 2023 году, информирует «НБН» со ссылкой на DW.

При этом 27% опрошенных все же ожидают завершения боевых действий в течение следующего года, а 19% затруднились ответить на этот вопрос.

Также 55% граждан Германии выступают за переговоры Киева и Москвы, а 27% считают, что еще не время вступать в диалог со страной-агрессором о мире.

50% опрошенных не сомневаются, что Украина после войны обязана вернуть все свои территории, включая оккупированные россиянами с 2014 года. При этом 29% считают, что Крым должна контролировать РФ, а 9% разделяют подобную точку зрения относительно украинских регионов, которые государство-террорист захватило в этом году.

Ранее социологи рассказали, сколько граждан ФРГ выступают за передачу современных боевых танков для армии Украины.