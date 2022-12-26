Как информирует «НБН» со ссылкой на «Цензор.НЕТ», в Сети появился аудиоперехват разговора по телефону двух офицеров проекта Радио Свобода Донбасс. Данные реалии были переданы источниками в разведке Украины.

Итак, во время разговора, один офицер заявил другому:

«Насчет победы я вообще сомнения имею. Нам бы получилось удержать то, что захватили. Но если отдадут, тогда начнется гражданская война. И это будет полная п**да! В Москве тогда ССОшники точно никого не спасут, не потянут они против фронтовиков».

А тем временем, из ситуации на Донбассе известно, что российско-оккупационные силы якобы готовятся к наступлению на лисичанском направлении.