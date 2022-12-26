В интервью изданию LIGA.net глава ГУР МОУ прокомментировал многочисленные опасения, которые звучат на Западе относительно того, что Крым – «красная линия», информирует «НБН».

По словам Буданова, ему неинтересно слушать мнения людей, которые не отражают позицию украинцев.

«У меня противоположное мнение. Мы вернем назад все утраченные территории», — заверил начальник военной разведки.

Глава ГУР напомнил, что Украина является страной, признанной в границах 1991 года и, если кто не согласен с этим, значит он не соглашается с мировым порядком, существующим со времен завершения Второй мировой войны и с основами Организации Объединенных Наций.

Также Буданов рассказал, как Украина будет освобождать Крым от российской оккупации. Он отметил, что полуостров возвратят комбинированным путем – силой и дипломатией, заверив, что ВСУ зайдут туда с оружием в руках.

Ранее об освобождении Крыма высказался секретарь СНБО Алексей Данилов.