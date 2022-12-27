Британская разведка в своей сводке по российско-украинской войне прокомментировала действия вооруженных группировок российской армии на белорусской территории, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Великобритании.

В сообщении сказано, что на севере Республики Беларусь расположены подразделения 1-й гвардейской танковой армии, которые, вероятно, недавно были откомандированы в эту страну.

В разведке Соединенного Королевства предполагают, что это формирование тренируется перед развертыванием и вряд ли имеет вспомогательные подразделения, необходимые для его боеспособности.

Ранее британская разведка рассказала, какая проблема в оккупационных силах Путина сдерживает их от нового масштабного наступления на Украину.