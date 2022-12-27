В рамках совместного проекта «Розмови про важливе» «Сніданку з «1+1»» и ТСН.ua эксперт напомнил, что по оценкам разведки у российских войск осталась возможность организовать от двух-трех до пяти массированных ракетных атак на Украину, информирует «НБН».

При этом, по словам Длигача, даже если оккупанты попытаются сконцентрировать эти усилия на энергообъектах, все равно не произойдет тотального разрушения энергетической системы.

«Мы делали это моделирование с разными организациями и видим, что это фактически невозможно», — заявил он.

Однако отключения света на 5-7 дней, о чем ранее говорил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, вполне вероятны и к ним нужно готовиться.

Напомним, что министр энергетики Герман Галущенко рассказал, при каком условии все украинцы встретят Новый год без отключений света.