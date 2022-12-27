В эфире национального телемарафона министр энергетики сообщил, что российские оккупанты еще могут осуществить несколько массированных атак на украинскую энергетическую систему и могут обстрелять объекты критической инфраструктуры именно на Новый год, информирует «НБН».

По словам Галущенко, россияне склонны наносить удары в определенные даты и будут пытаться испортить праздник жителям нашей страны.

«Возможно, Новый год – это одна из таких дат, когда они будут пытаться максимально нанести ущерб нашей энергосистеме», — отметил глава Минэнергетики.

Однако, если массированных атак на энергосистему не будет, украинцы смогут провести несколько праздничных дней без отключений света. Сейчас ситуация с энергоснабжением налаживается, поскольку у энергетиков получается увеличить производство электроэнергии.

Ранее Галущенко высказался о сроках полного восстановления украинской энергетической системы после атак россиян.