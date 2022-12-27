Как информирует «НБН», телеграм-канал Baza пишет, что сбежавшие путинские вояки были задержаны на территории Подмосковья. Группа бежавших мобилизованных россиян насчитывала восемь человек.

В сообщении отмечается, что восемь россиян возрастом от двадцати до сорока четырех лет явились в отдел полиции, принеся с собой автоматы и пулеметы, заявляя о желании сдать оружие.

Также говорится о том, что практически все прибывшие в отдел полиции были мобилизованы на территории Калининградской области, а после обучения направлены под Луганск, временно находящийся под контролем врага.

На место прибытия военных, которые бежали с Донбасса, были вызваны работники следственных органов. Последние отправили мобилизованных россиян в одну из военных частей Подмосковья.

Ранее в ГУР МОУ рассказали о том, как россияне формируют списки на обмен пленными.