В армии страны-агрессора произошла очередная ротация в высшем командовании. Кремль снял с должности командующего Западного ВО генерал-полковника Кузовлева Сергея, который пробыл на этой должности около месяца, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу ГУР МОУ.

Новым командующим назначен генерал-лейтенант Никифоров Евгений, который до этого был начальником штаба, первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа.

Формальной причиной отстранения Кузовлева от должности назвали провал подготовки наступления на Лиманском направлении, однако фактически человека от группы Шойгу и Герасимова заменили на кандидата, предложенного Суровикиным и Пригожиным.

В ГУР отметили, что замена командующего Западного ВО – проявление внутриполитической борьбы в высшем руководстве страны-агрессора. За время полномасштабной войны Никифоров стал четвертым командующим Западного военного округа ВС РФ.

Отметим, что о союзе Пригожина и Суровикина высказался начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов.