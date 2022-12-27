В эфире национального телемарафона Гуменюк сообщила, что российские захватчики могут разорвать привычный шаблон об атаках на нашу страну. Обычно армия Путина наносит удары либо ракетами, либо дронами, однако последующие обстрелы могут быть комбинированными, информирует «НБН».

«Помним, что тактика врага может меняться», — отметила спикер ОК «Юг».

По словам руководителя пресс-центра, это может подтверждать тот факт, что россияне длительное время не выводили в море ракетоносители, а сейчас на боевом дежурстве их три, два из которых подводные.

Также путинские войска получили новую партию иранских БПЛА. Однако теперь оккупанты применяют дроны не только для атак на наши города, но и для выявления украинской ПВО.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников рассказал, как Украина может предотвратить террористические атаки ВС РФ.