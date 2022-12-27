Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала в эфире телемарафона, что россияне задались целью до конца 2022 года выйти на административные границы Донецкой области.

Дословно из заявления Анны Маляр:

«Бахмут сейчас на самом деле является нашей восточной крепостью. А враг действительно сейчас сконцентрировал там больше всего своих сил военной техники, а также вооружения. Они поставили задачу себе, чтобы до конца 2022 года выйти на границы Донецкой области».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что заместитель Алексея Резникова Анна Маляр прокомментировала заявления Арестовича о войне в Украине.