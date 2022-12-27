В эфире национального телемарафона заместитель главы Министерства обороны Украины сообщила, что командование армии страны-агрессора запугивает захватчиков военным трибуналом, чтобы они не сдавались в плен ВСУ, информирует «НБН».

По словам Маляр, в российском государстве, в диктатуре Кремля человек – раб и ничто, и командование ВС РФ делает все, чтобы путинские солдаты боялись сдаться в плен украинской армии.

Командование оккупантов не только запугивает «отказников» военным трибуналом, но также возвращает обратно тех «освободителей», которые оставляют поле боя.

Замминистра добавила, что Украина ведет работу на всех уровнях, чтобы российские военные сдавались в плен добровольно, а не только в бою, ведь для них это единственная возможность сохранить себе жизнь.

Напомним, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, как Москва формирует списки на обмен пленными, разделяя бойцов ВС РФ на «сорта».