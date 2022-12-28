Военный напомнил, что ожесточенные бои за Бахмут Донецкой области продолжаются с августа, путинские войска все время пытаются продавить оборону украинских защитников, ищут слабые места, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Кузик отметил, что оккупанты активизировались по многим направлениям благодаря мобилизованным и заключенным из РФ. Захватчики пытались обойти город и с левой стороны, и с правой, но ВСУ отражали все вражеские атаки.

Путинские войска несут колоссальные потери, однако сколько их у них сами не понимают, ведь на штурм Бахмута бросают разрозненные подразделения кадровых военных, кадыровцев, ЧВК «Вагнер», заключенных.

При этом россияне опасны и постоянно меняют тактику, подстраивая ее по количество оборонного вооружения и подразделения в обороне ВСУ. Оккупанты даже передеваются в форму украинских военных и пускают перед собой наших пленных.

«Они достаточно опасны и коварны. Но ни до Нового года, ни до следующего нового года они Бахмут не возьмут», — заверил комбат.

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ озвучил потери ВС РФ под Бахмутом и рассказал, к чему готовится армия Путина.