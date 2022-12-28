В эфире национального телемарафона чиновник отметил, что сложно предугадать действия российских оккупантов на новогодние праздники, однако украинцам стоит быть готовыми к чему угодно, в том числе и к обстрелам, информирует «НБН».

Данилов напомнил, что у путинских войск осталось не так много ракет, поэтому, возможно, они приберегут их для другого повода. При этом нельзя спрогнозировать, когда ВС РФ осуществят новую массированную атаку на нашу страну.

«Мы не можем гарантировать, что перед Новым годом не будет то, что иногда делает наш сумасшедший сосед», — заявил секретарь СНБО.

Чиновник отметил, что украинцам нужно беречь себя и соблюдать правила безопасности в любом случае, когда идет речь об угрозе ударов со стороны России.

Ранее глава Министерства энергетики Герман Галущенко рассказал, при каком условии жители Украины смогут встретить Новый год без отключений света.