Как информирует «НБН» со ссылкой на «Главред», об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый. Но в это же время он добавил, что о деоккупации города еще говорить рано.

Дословно из обнародованного Череватым сообщения:

«На указанном направлении продолжается некоторое время мощная работа наших подразделений. В том числе, десантно-штурмовых войск. После того, как нам удастся достигнуть там существенного результата, мы в обязательном порядке сообщим об этом украинцам. Пока что необходимо запастись терпением и ожидать сообщений от официальных представителей».

Напомним, ранее о ситуации в Луганской области рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.