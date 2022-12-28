Британская разведка рассказала, что оккупационные силы Путина начали усиливать оборону в районе Кременной, поскольку населенный пункт находится под постоянным давлением со стороны ВСУ, информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Минобороны Соединенного Королевства.

В сообщении сказано, что город стал уязвимым после того, как в октябре армия Украины продвинулась через Лиман Донецкой области к западу. Сейчас россияне в районе Кременной возвели новые крупные оборонительные сооружения.

В разведке Великобритании считают, что РФ будет уделять первостепенное внимание удержанию линии фронта именно у этого города, поскольку он имеет важное логистическое значение для донбасского фронта оккупантов. Кроме того, Кременная – важный город Луганской области, «освобождение» которого является оправданием «спецоперации» для Москвы.

Ранее рассказал о ситуации на участке Сватово-Кременная глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.