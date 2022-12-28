Как информирует «НБН», об этом Пригожин написал в Телеграм.

Комментируя прогноз Дмитрия Медведева, спрогнозировавшего, что в 2023 году распадется Евросоюз, в США начнется гражданская война, а Венгрия и Польша захватят западную Украину, Евгений Пригожин отметил:

«Я смотрел прогноз Медведева. Никак не могу прокомментировать эти эротические фантазии. Конечно же, любого рода фантазия имеет место. Но, как мне кажется, браться Стругацкие в этом разбираются лучше меня. А касательно обстановки на фронте, то я в нее полностью погружен, но это мой маленький секрет».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что министр обороны Сергей Шойгу отправил под Угледар ЧВК «Патриот» в противовес частной военной кампании «Вагнера».