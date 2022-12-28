В эфире национального телемарафона заместитель главы Министерства обороны Украины отметила, что, к сожалению, страна-агрессор богата ресурсами и имеет немало живой силы и техники, информирует «НБН».

По словам Маляр, Российская Федерация готова к длительной войне и может начать наступление на другом направлении. Однако, несмотря на преимущество армии Путина в количестве личного состава и техники, бои под Бахмутом свидетельствуют о неспособности захватчиков эффективно воевать. Именно поэтому россиянам пришлось привлекать ЧВК.

Замминистра добавила, что городские бои оккупанты вообще не выдерживают, окружение у них тоже не выходит.

«То есть на самом деле они могут только ракеты запускать», — констатировала Маляр.

Ранее в Минобороны ФРГ озвучили два сценария нового наступления россиян на Украину в следующем году.