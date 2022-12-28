В своем Twitter-аккаунте чиновник отметил, что Российская Федерация продолжает ставить максималистские цели в войне с нашей страной, в частности, ликвидацию государственности и уничтожение украинцев как нации, информирует «НБН».

По мнению Данилова, Украина уже прошла половину пути к победе над российскими захватчиками и сейчас время максимальной концентрации.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны отметил, что впереди украинцев ждет тяжелый отрезок – нужно окончательно выбросить оккупантов со своей территории и наказать агрессора за преступления.

Ранее Данилов рассказал, что ожидать украинцам от «сумасшедшего соседа» но новогодние праздники.