В своем отчете аналитики Института изучения войны отмечают, что вероятность нового наступления российских оккупантов в Запорожской области зимой снижается, информирует «НБН».

Захватчики создают оборону от возможных наступательных операций украинских войск и, вероятно, в среду, 28 декабря, разрушили мост через реку в Пологах.

Эксперты пишут, что нет признаков того, что армия Путина формирует в этом регионе ударные группы, несмотря на некоторые ротации и развертывания.

В ISW напомнили, что представитель местной оккупационной «власти» Владимир Рогов во вторник, 27 декабря, заявил, что ВСУ пойдут в наступление в Запорожской области, но оно не является неизбежным из-за плохих погодных условий.

Отметим, что накануне Рождества российские войска атаковали Запорожье ракетами.