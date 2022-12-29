Во время брифинга Military Media Center заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов сообщил результаты работы ПВО, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

По словам представителя Генштаба ВСУ, силы противовоздушной обороны Украины сбили 54 из 69 ракет, которые российские оккупанты выпустили по нашей стране.

Ранее киевский мэр Владимир Кличко сообщил, что силы ПВО сбили над столицей 15 ракет.