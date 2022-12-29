В Украине в новогоднюю ночь продолжит действовать комендантский час во всех областях. Глава Нацполиции рассказал, что грозит тем, кто будет находиться на улице в запрещенное время, информирует «НБН» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

По словам Клименко, в каждоом регионе установлен свой период комендантского часа в зависимости от оперативной обстановки. Ограничения не отменили, и украинцы должны соблюдать это правило и на праздники.

По его словам, правоохранители в случае нарушений будут работать по привычной схеме: останавливать людей для проверки личности, если документы не будут предоставлены, граждан доставят в отделение полиции.

Если нарушитель предоставил документы, правоохранители их проверили и все хорошо, его после предупреждения отпустят. При обоснованной необходимости полицейские могут также провести поверхностный осмотр граждан и автомобилей.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что ожидать Украине от «сумасшедшего соседа» на новогодние праздники.