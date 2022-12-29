На своей Facebook-странице министр энергетики сообщил, что в четверг, 29 декабря, Российская Федерация осуществила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру нашей страны, информирует «НБН».

Галущенко поблагодарил силы противовоздушной обороны за отличную работу, однако отметил, что все же есть определенные повреждения объектов генерации и электросетей.

По словам чиновника, на данный момент сложная ситуация с электроснабжением в Киевской, Одесской областях, а также на западе страны. По этой причине происходят аварийные отключения света.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что украинские силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Киевом 16 ракет.