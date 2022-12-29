Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Defense Express.

В обнародованном материале говорится, что оккупационные силы Российской Федерации при массированном обстреле территории Украины начали запускать ракеты, как говорится, «прямо с конвейера». Другими словами – сразу же после изготовления.

Однако это не первое применение «свежих» боеприпасов захватчиками. В частности, во время ракетного обстрела также были зафиксированы ракеты, которые изготовлялись в этом году.

В сообщении говорится, что в настоящее время еще неясно, какой именно процент новых ракет россияне используют для ударов по территории Украинского государства, и успевают ли вражеские силы производить достаточное количество ракет для пополнения запасов, или выпускают их сразу по нашей стране, не создавая никаких резервов.

Ранее сегодня из сообщений росСМИ стало известно о массированном обстреле Брянской области с БПЛА.