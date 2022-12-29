Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Буданова изданию BBC, боевые действия на территории нашей страны в настоящее время зашли в тупик, так как ни ВСУ, ни российские захватчики не могут достичь значительных успехов.

Дословно из заявления Кирилла Буданова:

«Ситуация буквально зависла. Она просто не двигается. Нам не удается пока что их комплексно победить на всех направлениях. Им тоже это не удается. Мы весьма ждем новых поставок вооружений, а также прибытия более совершенного оружия».

Согласно его словам, после того, как войска Украины освободили Херсон в ноябре месяце, то большая часть самых ожесточенных боев продолжилась в Донецкой области, а именно вокруг Бахмута.

В других местах войска агрессора, по всей вероятности, занимают оборону в то время, как зима замедлила темпы наземных операций Вооруженных сил Украины по всей линии фронта протяженностью в одну тысячу километров.

Согласно словам Буданова, «в настоящее время Россия полностью зашла в тупик», понеся невероятно огромные потери. Глава военной разведки считает, что Кремль решил объявить очередную мобилизацию. Но при этом он добавил, что ВСУ все еще не хватает ресурсов, чтобы продвигаться вперед по многим направлениям.

Буданов о наступлении врага со стороны Беларуси

Также известно, что Буданов отрицает возможность вторжения вражеских сил со стороны Беларуси.

Цитата из заявления Буданова:

«По состоянию на сегодняшний день я не вижу признаков подготовки к вторжению в Киев или северные районы Украины со стороны Республики Беларусь».

Ранее Буданов высказал свое мнение относительно ракетных обстрелов Россией Украины.