В эфире национального телемарафона представитель ГУР, комментируя сегодняшний массированный удар по Украине, отметил, что оккупанты выпускают меньшее количество ракет и вынуждены увеличить интервалы между масштабными атаками, информирует «НБН».

По словам Юсова, параллельно российские войска запускали по нашей стране иранские дроны-камикадзе и били из ЗРК С-300, то есть задействовали против нас «все, что может двигаться».

Он заверил, что ракетный потенциал Российской Федерации уменьшается, ведь армия Путина уже не поддерживает такую высокую интенсивность и с точки зрения регулярности ударов, и с точки зрения их количества.

Ранее глава украинского правительства Денис Шмыгаль сообщил, сколько времени российские оккупанты готовились к сегодняшней масштабной атаке.