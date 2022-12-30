В своем отчете аналитики Института изучения войны рассказали, что происходит в Луганской области. В сообщении сказано, что ВСУ продлили контрнаступление в районе Кременной. В Генеральном штабе заявили, что украинские защитники за последнюю неделю продвинулись на 2,5 километра в направлении города, информирует «НБН».

В ISW обратили внимание на то, что военные блогеры РФ утверждают, что 1500 украинских военных пытаются прорвать позиции оккупантов под Кременной с трех сторон.

Армия Путина продолжала проводить ограниченные контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции на линии Сватово-Кременная в четверг, 29 декабря.

Специалисты ISW считают, что российские оккупанты готовятся к решающей операции на Луганщине, однако пока не известно, будут ВС РФ идти в наступление или держать оборону.

Ранее о ситуации вокруг Кременной сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, высказавшись о сроках деоккупации города.