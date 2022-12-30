В интервью изданию Kyiv Post чиновник сообщил, что государство-террорист не может выпускать большое количество новых ракет и они у них постепенно заканчиваются, информирует «НБН».

По словам Данилова, единственные ракеты, которые есть у оккупантов в достаточном количестве, это С-300, однако они долетают только на короткое расстояние. По этой причине Москва ведет переговоры с Тегераном о поставках ракет.

Секретарь СНБО отметил, что сейчас РФ может выпускать новые ракеты, но в небольшом количестве, используя остатки деталей, которые находятся на складах.

Чиновник добавил, что, если в России будут появляться совсем новые ракеты, тогда можно будет говорить о том, что санкции в отношении страны-агрессора не работают.

Напомним, что для масштабной атаки на Украину 29 декабря россияне использовали ракеты «прямо с конвейера».