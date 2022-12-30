Как информирует «НБН», в интервью Kyiv Post Алексей Данилов рассказал, что Российская Федерация прекратила откровенно шантажировать мировое сообщество ядерными бомбами из-за того, что в Китае сделали замечание кремлевской верхушке.

Дословно из заявления Алексея Данилова:

«На территории Китая ядерное оружие уже весьма давно. Они имеют собственный мощный военно-промышленный комплекс. Иное дело, захватит ли КНР РФ. И если да, то в каких объемах это будет? Вот это уже большой вопрос. Это ведь тоже вызов для мира. Все стихло после того, как им сделали замечания в Китайской народной республике, что нельзя этого делать. Россияне послушны по отношению к Китаю. Фактически Россия будет подчинена КНР, если Запад не сделает выводов».

Не так давно аналитики Института изучения войны (США) рассказали, почему Путин и Шойгу вновь начали шантажировать мир ядерным оружием.