В интервью немецкому изданию Spiegel мэр столицы передал благодарность через журналистов руководству Германии за передачу Киеву комплекса IRIS-T, который показал 100% эффективности, информирует «НБН».

По словам Кличко, немецкий ЗРК помогает защищать небо Киева от ракет российских оккупантов. Городской глава подчеркнул, что системы противовоздушной Германии работают очень точно.

«Сто выстрелов, сто попаданий», — отметил руководитель КГГА.

Мэр столицы призвал Берлин не останавливаться на этом и передавать ВСУ больше средств ПВО, так как война еще не закончилась, комплексов не может быть достаточно.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, когда наша страна получит от Запада танки, дальнобойные ракеты ATACMS и ударные дроны.