Как информирует «НБН», об этом глава разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал в интервью ВВС.

Согласно озвученной им информации, данные, которые доносятся до руководства России, чаще весьма приукрашены и видоизменены. Это делается для того, чтобы в Кремле могли воспринимать информацию в привычном формате.

Цитата из заявления Буданова:

«Они не владеют объективными данными. Однако прекрасно по состоянию на сегодняшний день понимают, что проблемы весьма большие у России. Именно с этим связано изменение риторики официальных лиц, которые в своих выступлениях пытаются снять с себя ответственность и переложить ее на других».

Также глава ГУР МОУ добавил, что высшие лица руководства РФ из риторики о личном принятии решений пытаются сместить фокус на коллегиальность.

Критика Путина нарастает

Важно отметить, что по словам Кирилла Буданова критика Путина сейчас нарастает, а угроза его режиму весьма велика.

«Проявление всего этого налицо. Даже в официальных пропагандистских программах меняется риторика – от «Киева за три дня» и «весь мир в радиоактивный пепел» до «лишь бы мы не проиграли и сохранили собственные жизни, когда все изменится».

Ранее мы писали о том, что Кирилл Буданов рассказал о планах российского военного руководства на январь 2023 года.