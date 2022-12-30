Как информирует «НБН», в эфире FREEDOM представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал, что на территории Крымского полуострова фиксируется рост проукраинских настроений. Также у населения АРК начало появляться понимание того, что возвращение незаконно аннексированного Россией Крыма в состав Украинского гоударства неизбежно.

Юсов добавил, что разведка получает огромное количество информации от местных жителей Крыма.

Цитата из заявления представителя Главного управления разведки:

«Конечно же, это данные именно от местных жителей, которые буквально массово и на каждом шагу предоставляют информацию о действиях захватчиков, а также о том, что там сейчас происходит. Это касается только информации. Однако уже далее это также разные действия информационного сопротивления, а также действия, которые имеют специальный характер. А потому – да. Крымский полуостров готовится и украинцы – крымчане, крымские татары, тоже готовятся к освобождению Крыма и возвращению его в родную украинскую гавань».

Согласно его словам, на территории Крымского полуострова фиксируется рост проукраинских настроений, а также понимание того, что возвращение Крыма просто неизбежно.

Напоследок Юсов добавил:

«Вражеские силы не могут скрыть этого. Реально паническая подготовка, все эти траншеи, которые они роют, разные бетонные сооружения. Всем этим они сами же и показывают местным жителям, к чему они готовятся. Как следствие, местные жители с большим удовольствием ждут украинские силы обороны, которые смогут освободить наш Крымский полуостров».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в общественной организации «КрымSOS» рассказали о ситуации на территории Крымского полуострова.