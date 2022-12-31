Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение ГПСУ, Канада передала украинским пограничникам боевые бронированные транспортные средства. Речь идет о бронеавтомобилях Roshel.

Дословно из сообщения Государственной пограничной службы Украины:

«Новогодний тест-драйв: пограничники из Черниговщины получили от Канады боевые бронированные автомобили марки Roshel. Теперь же они помогают нести службу на северной границе».

Ранее Сергей Притула озвучил сумму, которую на помощь ВСУ передали его фонду украинские дети.