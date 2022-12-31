Как передает «НБН«, об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко написал в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники всех служб начали работу на месте инцидента.

«Дворец «Украина» в Киеве. Как правило, в канун Нового года там находятся дети с родителями. Но сегодня детей чудом не было. Стекла полетели от ударов российских ракет. Это самый настоящий террор», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Следует напомнить, что страна-оккупант Россия сегодня, 31 декабря, опять обстреляла ракетами украинскую территорию. Из-за обстрелов были нанесены повреждения объектов в ряде районов Киева, известно о погибшем и пострадавших.

В ходе сегодняшней ракетной атаки рашистов по Украине прилеты зафиксированы в Хмельницкой области, которая была атакована иранскими дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сработали в ряде областей. Вместе с тем известно о прилетах в Николаевской области, где минимум шестеро человек получили ранения. Тем временем на Запорожье армия России нанесла удар по жилим домам.

Напомним, ранее о последствиях ракетного удара по Киеву рассказал городской голова Виталий Кличко.