Как информирует «НБН» со ссылкой на УНИАН, такое мнение озвучил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире национального телемарафона.

По его словам, даже после того, как наши Вооруженные силы выйдут на границы по состоянию на 1991 год, это не сможет обезопасить Украину от дальнейших обстрелов со стороны страны-агрессора Российской Федерации.

Дословно из сообщения Буданова:

«Практическая плоскость – изначально нужно выйти на административные границы 1991-го, а потом уже и все остальное. Когда это произойдет, можно будет как после окончания Второй мировой войны 9 мая отмечать, но у нас какая-то другая дата будет».

В это же время Буданов подчеркнул, что даже такая ситуация не будет являться окончанием всех процессов войны. Он считает, что после победы Украины, Российская Федерация может продолжать запуски ракет по несколько штук в месяц.

Он добавил:

«Будет ли прекращен террор со стороны России? Они могут и дальше продолжать делать пограничные обстрелы, запуская в месяц по 2 или 3 ракеты. Существует еще весьма много вопросов».

По словам главы ГУР МОУ, после победы Украины возникнут другие вопросы, с которыми нужно будет разбираться.

«Ведь нужно будет потом страну восстанавливать. Также необходимы будут ответы, что делать с людьми, которые жили в оккупации восемь лет, а также теми, кто против нас воевал…», — подытожил Кирилл Буданов.

Ранее Кирилл Буданов озвучил планы российского военного руководства на январь 2023 года.