Как информирует «НБН», на кадрах можно увидеть, как Пригожин инспектирует здание, куда свозят тела уничтоженных украинскими защитниками «вагнеровцев» и сваливают прямо на кучу на пол.

«Их контракт закончен, поедут домой. Здесь лежат бойцы ЧВК «Вагнер», которые погибли на фронте и которых сейчас с уважением отвезут в цинке домой», — говорит Пригожин о ликвидированных наемниках.

Важно отметить, что когда Пригожин говорил о каком-то там уважении, то в это время стоял возле тел, которые были свалены в кучу на грязном полу.

Также в обнародованном видеоролике можно увидеть, как Евгений Пригожин радостно поздравлял оккупантов во время выгрузки трупов из грузовика, говоря при этом: «Ну что, парни, с Новым годом, счастливо! Как есть».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что противостояние между Сергеем Шойгу и Евгением Пригожиным продолжается.