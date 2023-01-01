Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины, в новогоднюю ночь силы ПВО нашей страны и другие подразделения украинских войск сбили сорок пять вражеских беспилотников, произведенных в Иране и переданных России для войны против Украинского государства.

Отмечается, что защитники Украины уничтожили тринадцать беспилотников-камикадзе «Шахед» еще в 2022-м, остальные же 32 БПЛА врага – в новом году.

Стоит отметить также и цинизм захватчиков, которые на запущенных против украинского народа беспилотниках писали надписи: «С Новым годом», «Бум» и прочее.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в результате вражеской атаки на Киев было повреждено здание Дворца «Украина».