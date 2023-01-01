Как информирует «НБН», об этом сообщил в Телеграм глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

Цитата из сообщения главы ОВА:

«Двадцатидвухлетняя девушка, которая вчера была госпитализирована после ракетного удара РФ по Хмельницкому в больницу в крайне тяжелом состоянии, умерла от полученных ранений. Выражаем родным и близким соболезнования. Гореть вам в аду, орки!».

Напомним, ранее мы уже сообщали о том, что силы противовоздушной обороны Украины смогли сбить 45 иранских дронов-камикадзе «Шахед», которыми Россия масштабно обстреляла Украинское государство в новогоднюю ночь.