Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», Российская Федерация имеет в своем запасе Крылатых ракет еще на максимум два-три раза для нанесения массированных ударов по украинской территории. По словам представителя Главного управления разведки оборонного ведомства Украины Вадима Скибицкого, которые он озвучил в эфире телемарафона, это максимум, на что способен враг.

Дословно из заявления Скибицкого:

«У россиян сегодня действительно есть дефицит. И, прежде всего, он связан с баллистическими ракетами «Искандер». Мы видим, что они весьма давно применяли этот вид вооружения. Речь сейчас именно о баллистике. Также к окончанию приближаются запасы «Калибров». Значительно уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и Х-555. Наши подсчеты весьма просты. Максимум, на что способна Российская Федерация, это два, или может три массированных удара, как было в последнее время».

В это же время он уточнил, что в России продолжается производство ракет, хотя оно и уменьшилось.