Как информирует «НБН», об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, в сообщении отмечается, что по состоянию на утро, второго января текущего года, потери войск России и путинских наемников в Украине достигают 107 тысяч и 440 человек. Отмечается, что только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили как минимум 720 российских захватчиков.

Кроме того, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 9 единиц боевых машин пехоты, 6 артиллерийских систем, 44 БПЛА, 5 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Самые большие потери враг понес под Бахмутом, Лиманом и Авдеевкой.

Ранее мы уже писали о потерях, которые Россия понесла под Бахмутом.