Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, обнародованное OSINT-расследователем Бенджамином Питетом в «Твиттер», в Сети появились результаты удара ВСУ по базе оккупантов в Макеевке в виде фотоснимков из спутника.

Отмечается, что он опубликовал спутниковые снимки разрушенного в результате удара ПТУ в Макеевке, что в Донецкой области, где оккупанты РФ обустроили военную базу.

Снимки были сделаны спутником компании Planet Labs.

На фото можно увидеть, что здание, где располагались оккупанты, было полностью уничтожено в результате сильного удара ВСУ.

Satellite imagery of the destroyed Makiivka school #19 https://t.co/3SmQSzGjqt pic.twitter.com/XxRgVTFtNT — Benjamin Pittet (@COUPSURE) January 2, 2023

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Минобороны РФ прокомментировали удар ВСУ по базе россиян в Макеевке.