Представитель ГУР МОУ заявил, что по оценкам военной разведки армия Путина за следующие четыре-пять месяцев может потерять еще до 70 000 человек, информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Черняк отметил, что к такому количеству потерь руководство государства-террориста готово. Кремль понимает, что терпит поражение в войне, однако заканчивать боевые действия не собирается.

ВС РФ попытаются удержать сухопутный коридор во временно захваченный Крым и оккупировать всю Донецкую область. Кроме того, армия Путина может повторно начать наступление на Украину и одновременно пойти с севера или востока, к чему готовы ВСУ. Однако на сегодня у российских войск нет необходимых сил и средств на территории Республики Беларусь.

Ранее представитель ГУР МОУ Вадим Скибицкий рассказал, как оккупанты меняют тактику атак на Украину из-за дефицита ракет.