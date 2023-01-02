В эфире «Мы – Украина» министр энергетики заявил, что отключения электроэнергии вероятно будут держать до конца отопительного сезона по всей стране, информирует «НБН».

По словам Галущенко, этот факт нужно просто принять и сейчас основная задача – сделать так, чтобы отключения электричества были плановыми и прогнозируемыми.

«Нужно, чтобы люди четко понимали, когда эти часы, и чтобы операторы систем распределения четко соблюдали графики, в которых они должны отключать потребителей», — отметил чиновник.

Глава Минэнергетики добавил, что сложно делать прогнозы из-за угрозы новых атак российских оккупантов на энергосистему, однако ключевым является то, что все механизмы уже наработаны.

Ранее Галущенко высказался о сроках полного восстановления энергетической системы нашей страны.