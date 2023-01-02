Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Офиса Генерального прокурора в Телеграм. Уголовное производство было начато по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Следственные органы сообщили, что в марте 2022 года в приюте для животных в Гостомеле, что по улице Свято-Покровской, захватчики обустроили временную военную базу. Оккупанты пытались привлекать для выгрузки и перемещения боеприпасов местных жителей. Один из гражданских отказался. Тогда военные РФ отвели его в посадку, и после очередного отказа от разгрузки боеприпасов командир россиян отдал своему подчиненному приказ расстрелять этого мужчину.

Прокуроры вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины и управления уголовного розыска столичной полиции идентифицировали этих военных РФ, которые причастны к убийству гражданского.

Напомним, ранее мы уже писали о том, сколько украинцев по настоящее время находятся в плену РФ.