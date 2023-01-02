В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ оценил вероятность масштабных атак российских оккупантов на Украину накануне 7 января, информирует «НБН».

Игнат не исключает, что перед Рождеством страна-агрессор может осуществить массированные обстрелы наших городов. О планах государства-террориста известно только военному руководству армии Путина, однако ВСУ и Воздушные силы всегда должны быть готовыми к удару.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины высказались о ракетных запасах оккупантов и рассказали, как захватчики меняют тактику атак.