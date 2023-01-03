Как сообщает «НБН», об этом говорится в сообщении «РБК-Украина» со ссылкой на слова главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая в эфире национального телемарафона.

Согласно его словам, захватчики начинают вести себя неадекватно после информации о подрывах складов с боекомплектами, а также казарм с военными РФ, в результате чего много из них погибли.

Так, Гайдай заявил:

«Им начинает срывать крышу от этого. Начинаются достаточно жесткие действия с их стороны. Мы получили данные о том, что российские военные в состоянии алкогольного опьянения стреляют в гражданских. Могут расстрелять мирного жителя только за то, что им показалось, что он якобы пособник украинских военнослужащих».

Также, по словам Гайдая, захватчики сажают в тюрьмы тех молодых людей мужского пола, которые отказываются воевать. По предварительной информации известно, что из каждого населенного пункта было вывезено несколько десятков мирных жителей.

Он добавил:

«Действия оккупантов в Луганской области свидетельствуют о том, что они находятся на пике нервного срыва».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в результате точного удара ВСУ по военной базе оккупантов в Макеевке она была полностью разрушена.