В эфире национального телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ рассказал, что за прошедшие два дня силы ПВО сбили 100% БПЛА, которыми российские оккупанты атаковали нашу страну, информирует «НБН».

Всего за прошедшие двое суток противовоздушная оборона ликвидировала 84 вражеских беспилотника.

«Таких результатов мы не достигали еще никогда», – признался Игнат.

Спикер Командования Воздушных сил объяснил, что российские захватчики пытаются истощить людей и технику нашей ПВО, а также уменьшить запас зенитных ракет ВСУ.

Однако другого выхода нет, и украинские защитники поднимают в воздух даже истребители, чтобы уничтожать вражеские дроны.

Ранее Игнат оценил вероятность масштабной атаки на Украину накануне Рождества 7 января.