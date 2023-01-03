В эфире национального телемарафона замминистра обороны отметила, что дополнительный набор в армию Путина – серьезный вызов, который свидетельствует о намерении страны-агрессора долго вести войну, информирует «НБН».

По словам Маляр, мобилизация в РФ действительно мощная, и это очень серьезный вызов для Украины. При этом регулярные войска государства-террориста демотивированны, что подтверждает формирование частных армий.

Российские военные по большей части не понимают, за что они должны умирать в Украине, кроме того, они не хотят воевать из-за отношения власти к ним. Частные бойцы более мотивированы, ведь они воюют за деньги.

«Это свидетельствует о том, что регулярного ресурса им уже не хватает», — отметила замминистра, призвав при этом не недооценивать Россию.

Напомним, что в конце декабря группа мобилизованных россиян с оружием сбежала из Луганской области в Подмосковье.