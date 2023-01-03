Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении TF1.

Отмечается, что журналисты Тео Палфрэ, Поль Гаснье, а также Элоиза Грегуар находились в городе Краматорск, что в Донецкой области. Незадолго до того как они вышли в эфир, их просто ошарашил обстрел буквально в нескольких десятках метров от того места, где они находились.

В Сети также были опубликованы кадры происшествия, когда французские журналисты выходили в прямой эфир.

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.



Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023

Примечательно, что сами захватчики говорят, что происшествие произошло не в Краматорске, а в Дружковке (Донецкая область). Они отметили, что якобы ракетными ударами накрыли ледовую арену и гостиничный комплекс, а в нем жили иностранцы.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ нанесли смертельный для оккупантов удар по Макеевке.