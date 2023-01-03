Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении TF1.
Отмечается, что журналисты Тео Палфрэ, Поль Гаснье, а также Элоиза Грегуар находились в городе Краматорск, что в Донецкой области. Незадолго до того как они вышли в эфир, их просто ошарашил обстрел буквально в нескольких десятках метров от того места, где они находились.
В Сети также были опубликованы кадры происшествия, когда французские журналисты выходили в прямой эфир.
Примечательно, что сами захватчики говорят, что происшествие произошло не в Краматорске, а в Дружковке (Донецкая область). Они отметили, что якобы ракетными ударами накрыли ледовую арену и гостиничный комплекс, а в нем жили иностранцы.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что ВСУ нанесли смертельный для оккупантов удар по Макеевке.
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